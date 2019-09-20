Медведев сыграет с Рублевым в четвертьфинале SPb Open

В четвертьфинальном матче петербургского турнира АТР St. Petersburg Open россиянин Даниил Медведев сыграет против своего соотечественника, Андрея Рублева.

Матч, который состоится на «СИБУР Арене», начнется в 18:30 по московскому времени.

Во встрече второго круга Даниил Медведев одержал победу над другим россиянином, Евгением Донским в двух сетах. Счет по сетам — 7:5, 6:3. Встреча в «СИБУР Арене» продлилась один час и 17 минут. За это время Медведев совершил семь подач навылет, сделал две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

Рублев одержал победу над литовцем Ричардасом Беранкисом в трех сетах. Счет по сетам — 6:4, 6:7 (5:7), 6:1. Игра продлилась два часа и три минуты. За это время Рублев совершил 20 подач навылет, сделал три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 13.