Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился мнением о победе своей команды над московским «Динамо».

По словам Кудашова, со стороны СКА была содержательная и сбалансированная игра, однако в середине матча был тактический провал.

Тренер выделил командные действия в обороне и атаке, по его мнению, была целостность, и потому результат достигнут.

«Для нас игра Мельничука не стала сюрпризом, парень давно играет на взрослом уровне, уже набрался опыта», – сказал Кудашов, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА дома одержал победу над московским «Динамо» со счетом 2:0. В составе победившей команды по шайбе забросили Давид Рундблад с передачи Дмитрия Кагарлицкого на 23-й минуте и Максим Карпов в меньшинстве с передачи Александра Дергачева на 38-й минуте матча.