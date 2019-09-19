В матче первого тура группового этапа Лиги Европы болгарский «Лудогорец» одержал разгромную победу над московским ЦСКА со счетом 5:1.

В составе армейской команды единственный гол забил Игорь Дивеев с передачи Николы Влашича на 11-й минуте.

У болгарского клуба хет-трик оформил Клаудиу Кешеру, который отличился на 50-й минуте с передачи Антона Недялкова, на 52-й минуте с передачи Вандерсона и на 73-й минуте с пенальти. Еще по голу забили Вандерсон и Йоди Лукоки с передачи Антона Недялкова.

Следующий матч команда Виктора Гончаренко проведет в рамках российской премьер-лиги против «Краснодара» 22 сентября дома. В Лиге Европы армейцы сыграют 3 октября в Москве против каталонского «Эспаньола».

Ранее в групповом этапе Лиги Европы швейцарский «Базель» дома разгромил «Краснодар» со счетом 5:0.