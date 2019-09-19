Для всех, кто пропустил главные спортивные события вторника, Nevasport сделал подборку новостей дня за 19 сентября.

Россия под руководством Бузато обыграла Доминикану. Это четвертая победа на Кубке мира

Сборная России по волейболу под управлением Серджио Бузато обыграла команду Доминиканской Республики в матче Кубка мира среди женских команд. Игра проходила в Японии и завершилась в пяти сетах со счётом 3:2 (25:16, 25:23, 23:25, 23:25, 15:5).

Тараканова выиграла короткую программу на ЮГП в Польше, Васильева — третья

Российская фигуристка Анастасия Тараканова выиграла короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Гданьске, Виктория Васильева — третья.

Хачанов вылетел из SPb Open на глазах у Дзюбы

В матче второго круга турнира АТР SPb Open россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от португальца Жоау Соузы в двух сетах. Встречу с участием Хачанова посетил футболист «Зенита» и сборной России Артем Дзюба.

Медведев вышел в четвертьфинал SPb Open

В матче второго круга турнира АТР SPb Open россиянин Даниил Медведев одержал победу над соотечественником Евгением Донским в двух сетах.

Панфилова и Рылов выиграли короткую программу на ЮГП в Гданьске

Российский дуэт Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Гданьске среди спортивных пар.

СКА всухую обыграл московское «Динамо»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА дома одержал победу над московским «Динамо» со счетом 2:0.

«Базель» устроил разгром «Краснодару», забив россиянам пять голов

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы швейцарский «Базель» дома разгромил «Краснодар» со счетом 5:0.

Рублев обыграл Беранкиса и вышел на Медведева в четвертьфинале SPb Open

В матче второго круга турнира АТР SPb Open россиянин Андрей Рублев одержал победу над литовцем Ричардасом Беранкисом в трех сетах.

ЦСКА пропустил пять голов от «Лудогорца», ведя в счете

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы болгарский «Лудогорец» одержал разгромную победу над московским ЦСКА со счетом 5:1.