Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал разгромное поражение от «Базеля». Матч состоялся в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы и завершился со счётом 5:0 в пользу швейцарцев.

Сулейманов признался, что у него пока нет понимания, что произошло, так как с самого начала матча команда хотела выиграть. «Хотелось бы попросить прощения у наших болельщиков, потому что мы не должны были так играть», — заявил форвард, слова которого приводит «Матч ТВ».

Футболист отметил, что «Базель» не показал ничего особенного, а «Краснодар» уступил лишь за счёт своих ошибок. Сулейманов подчеркнул, что такие ошибки недопустимы на столь серьезном уровне. «Лучше проиграть один раз 0:5, чем пять раз 0:1», — добавил игрок.

Во втором матче группового этапа «Краснодар» примет «Хетафе» на своем поле.