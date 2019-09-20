В Гданьске (Польша) продолжается пятый этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Российский спортсмен Даниил Самсонов лидирует после короткой программы в соревновании юношей.

За своё выступление Самсонов получил 87,33 балла. Фигурист исполнил обязательный для юниоров тройной риттбергер, а также тройной аксель и каскад из тройных лутца и тулупа. Дорожку и вращение судьи оценили на четвертый уровень. В арсенале 14-летнего фигуриста есть четверной прыжок, который он сможет продемонстрировать в произвольной программе.

Второе место занимает японец Юма Кагияма, третьим идет итальянец Даниэль Грассль, который также владеет четверными.

Напомним, в женском катании короткую программу выиграла Анастасия Тараканова, в соревновании спортивных пар лидируют Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.