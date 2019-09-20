Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил выступление своей команды в матче против «Лудогорца». Игра состоялась в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы, армейцы уступили с разгромным счётом 1:5.

«Такие матчи тоже нужно пережить, их трудно принять, но надо», — сказал Гончаренко, слова которого приводит «Чемпионат». Тренер объяснил, что на поле была молодая команда, которая проиграла как в скорости, так и в работе с мячом. «Мы легко расставались с мячом, теряли на всех участках поля», — сказал специалист.

Гончаренко подчеркнул, что прошедший матч стал опытом для футболистов — например, Дивеев и Карпов раньше никогда не играли в таких матчах, что сказалось на результате.

Тренер объяснил, что выбрал такой состав из-за физических тестов: нужно было дать паузу Фёдору Чалову и Ильзату Ахметову. Специалист добавил, что не может быть полностью доволен игрой в обороне, но Карпов при этом всё же смотрелся неплохо.