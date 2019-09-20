Вторая ракетка России Карен Хачанов после поражения от Жоао Соузы во втором круге SPb Open признался, что не справляется с той ответственностью, которая обрушилась на него после попадания в топ-10.

«Чем выше ты становишься, тем больше от себя ждёшь, — сказал Хачанов на пресс-конференции после матча. — Ждёшь, что будешь выигрывать, люди все ждут. Эта ответственность, которая на тебе лежит, — пока я с ней не справляюсь».

Спортсмен отметил, что минувшим летом начал работать с Николаем Давыденко, которому знакомы такие ситуации. По мнению Хачанова, подобное происходило со многими: когда проигрываешь все турниры подряд, появляются сомнения и неуверенность. Поэтому сейчас теннисист сотрудничает с Давыденко, параллельно продолжается работа и с основным тренером.

Напомним, прошедший матч стал для Хачанова первым в рамках SPb Open, так как спортсмен был посеян под вторым номером и вышел во второй круг без борьбы.

В четвертьфинал турнира прошли два россиянина — Андрей Рублев и Карен Хачанов, им предстоит сыграть между собой. Евгений Донской и Алексей Ватутин завершили выступление.