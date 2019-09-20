«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в рамках предсезонного матча НХЛ. Игра завершилась со счётом 4:1.

В составе победителей дважды отличился нападающий Натан Легаре, ещё по одной шайбе забросили Алекс Гальченюк и Джейк Гюнцел. В матче принял участие российский форвард Евгений Малкин, он провёл на льду почти 16 минут. Малкин не смог отметиться забитым голом, но записал себе в актив одну результативную передачу.

Автором единственной шайбы в составе «Коламбуса» стал нападающий Сонни Милано. За команду сыграл российской защитник Владислав Гавриков, он не отметился результативными действиями.

Ещё один матч с участием россиян прошел между «Филадельфией» и «Бостон Брюинз», в нём приняли участие Герман Рубцов и Иван Проворов. Игроки не отметились результативными действиями.