В Польше продолжается пятый этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Сегодня, 20 сентября, в 11:00 по московскому времени состоится ритмический танец. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.

Российскую команду представит лишь один дуэт — Екатерина Каташинская и Александр Васькович. По результатам жеребьевки, которая состоялась ранее, спортсмены получили шестой стартовый номер и будут выступать во второй группе участников.

Изначально на этап был заявлен ещё один российский дуэт — Елизавета Худайбердиева и её новый партнер Андрей Филатов. Однако в последний момент спортсмены снялись с турнира по медицинским показаниям, заменить их на другую пару уже не успели.