Нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий поделился впечатлениями от игры с московским «Динамо». Армейцы играли на выезде и одержали победу со счётом 2:0.

Форвард порадовался, что игра закончилась победой СКА, так как матч получился непростой. «На чужую лавку по инерции я не бежал, потому что старался максимально сконцентрироваться на игре», — заявил Кагарлицкий, который раньше защищал цвета «Динамо».

Нападающий объяснил, как реагирует на решение тренеров не ставить его на некоторые матчи. По мнению игрока, это рабочие моменты, но конкуренция в СКА не выше, чем была в «Динамо». «Я до сегодняшнего дня играл не лучшим образом, очки не набирал, пользу не приносил, которую от меня требовали, поэтому меня и не ставили», — объяснил Кагарллицкий.

В следующем матче СКА на своей арене примет подмосковный «Витязь», игра пройдет 22 сентября.