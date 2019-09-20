На пятом этапе юниорского Гран-при в Гданьске (Польша) состоится произвольная программа девушек. Соревнования стартуют в 17:10 по московскому времени, прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Российскую команду представляют две участницы — Анастасия Тараканова и Виктория Васильева. Тараканова лидирует после короткой программы, она набрала 68,14 балла. Васильева стала третьей с результатом 67,52 балла. Между россиянками расположилась японка Томоэ Кавабата с 67,70.

Главным фаворитом этапа считается американка Алиса Лю, которая не поала в тройку лидеров после короткой программы. американская фигуристка Алиса Лю. Она прыгнула тройной аксель в каскаде, однако ошиблась на тройном риттбергере и в итоге оказалась на четвертом месте.