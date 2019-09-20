Третья ракетка России Андрей Рублёв поделился ожиданиями от предстоящего матча против Даниила Медведева. Спортсмены встретятся в рамках четвертьфинала SPb Open.

«Нет чего-то определённого, за счёт чего можно обыграть его. Просто выходить и показывать, на что я способен», — сказал Рублёв на пресс-конференции после победы над Ричардасом Беранкисом в матче второго круга.

Спортсмен отметил, что постарается выложиться по полной и будет играть изо всех сил. «Если этого хватит, чтобы с ним побороться, значит, такой мой уровень на данный момент. Если он у меня выиграет, значит, он намного сильнее», — сказал Рублёв. Он подчеркнул, что главное — до конца бороться за каждый мяч. Также теннисист обратил внимание, что им с Медведевым хорошо знакома игра друг друга, поэтому оба знают, чего ожидать.

Матч между россиянами состоится сегодня, 20 сентября, и начнется не раньше 18:30. Во втором круге Рублёв выбил из борьбы Беранкиса, Медведев — своего соотечественника Евгения Донского.