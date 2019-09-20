«Краснодар» может расторгнуть контракт с полузащитником Павлом Мамаевым уже сегодня, 20 сентября.

По информации «Спорт-Экспресс», Мамаев прилетел в Краснодар, чтобы встретиться с руководством клуба и обсудить вопрос о расторжении соглашения. Ранее «Краснодар» обратился в Палату по расторжению споров РФС, но, скорее всего, стороны не станут доводить дело до рассмотрения.

Контракт Мамаева с клубом, напомним, действует до конца декабря нынешнего года.

Ранее об интересе к полузащитнику заявляли самарские «Крылья Советов» и лично главный тренер Миодраг Божович. Он хотел бы видеть в своей команде как Мамаева, так и нападающего Александра Кокорина.

Напомним, 6 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев получили УДО решением Алексеевского районного суда Белгородской области. Из исправительной колонии Мамаева, Кокорин, его брат Кирилл, освободились 17 сентября.