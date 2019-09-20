Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился фотографиями с бывшими футболистами сборной Франции Клодом Макелеле и Юрием Джоркаффом. Спортсмены встретились на матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Реалом».

Нурмагомедов назвал футболистов легендами и отметил, что вырос, глядя на их великолепную игру. «Футбол — это спорт, которому нету равных и не было. Ни один спорт даже близко не стоит с футболом», — написал Хабиб на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, 7 сентября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC. Его соперником был американец Дастин Порье, бой состоялся в Абу-Даби на турнире UFC 242. Поединок закончился в третьем раунде, когда Нурмагомедов применил удушающий приём. Следующим соперником россиянина может стать Жорж Сен-Пьер или Тони Фергюссон.