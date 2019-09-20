В пятницу, 20 сентября, в Братиславе стартует мемориал Ондрея Непелы, входящий в серию ISU Challenger. Открывать соревнования будет короткая программа женщин-одиночниц, в которой выступит Александра Трусова.

Прокаты стартуют в 15:00 по московскому времени, Трусова выступит в первой группе участниц под четвертым номером. Также короткие программы покажут россиянки Станислава Константинова и Мария Сотскова.

Танцоры вступят в 18:00. Россию на турнире представят Софья Евдокимова/Егор Базин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, а также Бетина Попова/Сергей Мозгов.

В мужском турнире примут участие Александр Самарин и Дмитрий Алиев. Изначально был заявлен ещё и Михаил Коляда, но он снялся из-за болезни.