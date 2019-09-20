Российский фигурист Александр Самарин рассказал, почему со второй части сезона стал исполнять в короткой программе очень сложный контент, от которого отказываются даже мировые лидеры.

Спортсмен начал включать в прокат лутц и флип, причем второй прыжок он выучил только в прошлом сезоне, элемент получался не очень стабильно. В короткой программе на чемпионате Европы Самарин прыгнул четверной лутц в каскаде с тройным тулупом, затем попытался исполнить флип.

«Ну, я же хочу быть лучшим. А для этого нужно делать то, что не делают другие», — сказал Самарин, слова которого приводит РИА Новости. Он отметил, что в прошлом сезоне практически никто не исполнял лутц и флип в короткой программе.

Напомним, на чемпионате Европы Самарин стал вторым, уступив лишь испанцу Хавьеру Фернандесу.