Гран-при Сингапура. Прямая трансляция первой свободной практики

В Сингапуре стартует пятнадцатый этап серии Гран-при Формулы-1. Сегодня, 20 сентября, в 11:30 по московскому времени начнется первая свободная практика. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.
Вторая тренировка также будет проходить сегодня, спортсмены начнут заезды в в 15:30. На завтра запланирована еще одна практика и квалификация, они стартуют в 13:00 и 16:00 соответственно. Сама гонка состоится в воскресенье, 22 сентября, старт будет дан в 15:30.
Спортсменам предстоит преодолеть 61 круг, общая продолжительность дистанции составит 308,828 километра.
На данный момент лидером личного зачета пилотов идет представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, следом располагается его напарник по команде Валттери Боттас. Замыкает тройку лидеров Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят располагается на десятой строчке.
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