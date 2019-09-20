Гран-при Сингапура. Прямая трансляция первой свободной практики

В Сингапуре стартует пятнадцатый этап серии Гран-при Формулы-1. Сегодня, 20 сентября, в 11:30 по московскому времени начнется первая свободная практика. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.

Вторая тренировка также будет проходить сегодня, спортсмены начнут заезды в в 15:30. На завтра запланирована еще одна практика и квалификация, они стартуют в 13:00 и 16:00 соответственно. Сама гонка состоится в воскресенье, 22 сентября, старт будет дан в 15:30.