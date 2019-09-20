Большой спорт официально вернулся в Санкт-Петербург. Ближайшие выходные получатся насыщенными: сыграют «Зенит» и СКА, а на «СИБУР Арене» продолжат выступать лучшие теннисисты мира. Nevasport рассказывает, куда сходить в этот уикенд любителям спорта, чтобы приятно провести время.

Футбол. «Зенит» — «Рубин», 10 тур РПЛ

Где: «Газпром-Арена»

Когда: Суббота, 21 сентября

«Газпром-Арена» примет матч десятого тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Рубином». «Сине-бело-голубые» продолжают идти в верхней части турнирной таблицы, однако являются не единоличными лидерами — они делят первое место с «Краснодаром» и «Ростовом». Задача команды Семака — оторваться от соперников, поэтому в матче с «Рубином» «Зенит» будет играть только на победу.

Встреча с легендами фанатского движения «Зенита»

Где: «Газпром-Арена»

Когда: Суббота, 21 сентября

Перед началом матча «Зенит» организует встречу с легендами фанатского движения, которому исполняется 39 лет. В честь этого события пройдет показ фильма «Наше имя — „Зенит“» и встреча с его главными героями. Документальный фильм Федора Погорелова, Алексея Антипова и Александра Андреева создан в 2010 году и ассказывает о первых выездах фанатов сине-бело-голубых, создании гимна болельщиков клуба, легендарном секторе 33 стадиона имени Кирова. Начало мероприятия — в 17:30.

Хоккей, СКА — «Витязь», регулярный чемпионат КХЛ

Где: Ледовый дворец

Когда: 22 сентября

В эти выходные интересная программа намечается не только для любителей футбола, но и для хоккейных болельщиков. На арене Ледового дворца состоится матч между СКА и подольским «Витязем», команды встретятся в рамках регулярного чемпионата КХЛ. В последнем матче армейцы на выезде обыграли московское «Динамо» и сделают всё, чтобы повторить успех при родных трибунах. Тем, кто любит и футбол, и хоккей не придется выбирать — «Зенит» играет в субботу, а СКА в воскресенье.

Теннис, SPb Open

Где: «СИБУР Арена»

Когда: 21 и 22 сентября

Престижный теннисный турнир категории ATP SPb Open продолжается в Санкт-Петербурге. На уикенд выпадает самая интересная его часть — полуфиналы и финалы. В субботу гарантированно сыграет российский спортсмен — либо Даниил Медведев, либо Андрей Рублёв. В пятницу они встречаются в четвертьфинале, победителю матча предстоит побороться за финал. Обладатель трофея определится в воскресенье, в тот же день пройдет решающий матч в парном разряде.

Презентация БК «Зенит»

Где: Академия баскетбола

Когда: Воскресенье, 22 сентября

В воскресенье в Академии Баскетбола на Северной дороге состоится презентация баскетбольного «Зенита». Как сообщает клуб, мероприятие пройдет в формате Late Night Show. «Иначе говоря, это будет как «Вечерний Ургант», только вместо Урганта мы позвали наших друзей из популярного YouTube-канала SmetanaTV Женю Калинкина и Васю Шакулина», — пишет официальный сайт «сине-бело-голубых».

Охтинский полумарафон

Где: «Охта Парк»

Когда: Воскресенье, 22 сентября

22 сентября состоится ежегодный «Охтинский полумарафон». «Легкоатлетический кросс проводится уже пятый год подряд. Количество участников превышает 500 человек и растёт с каждым годом», — пишут организаторы. Главное, что в “Охтинском полумарафоне” могут принять участие все желающие — взрослые и дети, профи и новички, в том числе и люди без специальной подготовки. Забег проводится на территории курорта «Охта Парк», на красивой и хорошо подготовленной для кросса трассе. Традиционно в кроссе участвуют спортсмены разных возрастов – от самых юных до ветеранов.