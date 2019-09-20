Большой спорт официально вернулся в Санкт-Петербург. Ближайшие выходные получатся насыщенными: сыграют «Зенит» и СКА, а на «СИБУР Арене» продолжат выступать лучшие теннисисты мира. Nevasport рассказывает, куда сходить в этот уикенд любителям спорта, чтобы приятно провести время.
Футбол. «Зенит» — «Рубин», 10 тур РПЛ
Где: «Газпром-Арена»
Когда: Суббота, 21 сентября
«Газпром-Арена» примет матч десятого тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Рубином». «Сине-бело-голубые» продолжают идти в верхней части турнирной таблицы, однако являются не единоличными лидерами — они делят первое место с «Краснодаром» и «Ростовом». Задача команды Семака — оторваться от соперников, поэтому в матче с «Рубином» «Зенит» будет играть только на победу.
Встреча с легендами фанатского движения «Зенита»
Где: «Газпром-Арена»
Когда: Суббота, 21 сентября
Перед началом матча «Зенит» организует встречу с легендами фанатского движения, которому исполняется 39 лет. В честь этого события пройдет показ фильма «Наше имя — „Зенит“» и встреча с его главными героями. Документальный фильм Федора Погорелова, Алексея Антипова и Александра Андреева создан в 2010 году и ассказывает о первых выездах фанатов сине-бело-голубых, создании гимна болельщиков клуба, легендарном секторе 33 стадиона имени Кирова. Начало мероприятия — в 17:30.
Хоккей, СКА — «Витязь», регулярный чемпионат КХЛ
Где: Ледовый дворец
Когда: 22 сентября
В эти выходные интересная программа намечается не только для любителей футбола, но и для хоккейных болельщиков. На арене Ледового дворца состоится матч между СКА и подольским «Витязем», команды встретятся в рамках регулярного чемпионата КХЛ. В последнем матче армейцы на выезде обыграли московское «Динамо» и сделают всё, чтобы повторить успех при родных трибунах. Тем, кто любит и футбол, и хоккей не придется выбирать — «Зенит» играет в субботу, а СКА в воскресенье.
Теннис, SPb Open
Где: «СИБУР Арена»
Когда: 21 и 22 сентября
Престижный теннисный турнир категории ATP SPb Open продолжается в Санкт-Петербурге. На уикенд выпадает самая интересная его часть — полуфиналы и финалы. В субботу гарантированно сыграет российский спортсмен — либо Даниил Медведев, либо Андрей Рублёв. В пятницу они встречаются в четвертьфинале, победителю матча предстоит побороться за финал. Обладатель трофея определится в воскресенье, в тот же день пройдет решающий матч в парном разряде.
Презентация БК «Зенит»
Где: Академия баскетбола
Когда: Воскресенье, 22 сентября
В воскресенье в Академии Баскетбола на Северной дороге состоится презентация баскетбольного «Зенита». Как сообщает клуб, мероприятие пройдет в формате Late Night Show. «Иначе говоря, это будет как «Вечерний Ургант», только вместо Урганта мы позвали наших друзей из популярного YouTube-канала SmetanaTV Женю Калинкина и Васю Шакулина», — пишет официальный сайт «сине-бело-голубых».
Охтинский полумарафон
Где: «Охта Парк»
Когда: Воскресенье, 22 сентября
22 сентября состоится ежегодный «Охтинский полумарафон». «Легкоатлетический кросс проводится уже пятый год подряд. Количество участников превышает 500 человек и растёт с каждым годом», — пишут организаторы. Главное, что в “Охтинском полумарафоне” могут принять участие все желающие — взрослые и дети, профи и новички, в том числе и люди без специальной подготовки. Забег проводится на территории курорта «Охта Парк», на красивой и хорошо подготовленной для кросса трассе. Традиционно в кроссе участвуют спортсмены разных возрастов – от самых юных до ветеранов.
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