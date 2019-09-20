Россиянка Светлана Кузнецова пробилась во второй раунд квалификации турнира в китайском Ухане. В первом круге отборочных соревнований она переиграла хозяйку кортов Чжэн Циньвэнь, имеющую уайлд-кард от организаторов — 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

За это время двукратная обладательница турниров серии «Большого шлема» однажды подала навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала четыре из десяти брейк-пойнтов. Ее соперница выполнила четыре эйса, три двойные ошибки и один брейк.

В следующем матчи квалификации Кузнецова сыграет с победителем матча между американской Бетани Маттек-Сэндс и Сюнь Фанъин из Китая.

В квалификации, помимо Кузнецовой, играет россиянка Вероника Кудерметова. В первом матче она сыграет с бельгийкой Яниной Викмайер.