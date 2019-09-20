После чемпионата мира по баскетболу, который закончился победой Испании, определились восемь из двенадцати участников олимпийских игр в Токио. Оставшиеся четыре места будут разыграно в отдельных квалификационных турнирах.

Формат их такой. Будут сыграно четыре отдельных турнира, которые пройдут в четырех разных странах с 23 по 28 июня 2020 года. Каждая из 24 команд будет разбита на эти четыре турнира. В каждом из этих турниров участники поделятся на две группы по три команды в каждой. Две лучшие команды из каждой группы попадут в полуфинал. Победители полуфиналов сыграют в финале за право играть на Олимпиаде в Токио.

Пока ФИБА официально не разглашается по какому принципу будут делиться 24 команды на четыре турнира. Вероятно, сборные будут распределены по рейтингу. Сборная России после ЧМ-2019 занимает в нем девятое место, что позволяет надеется на благоприятный расклад при формировании групп.