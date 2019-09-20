Российская сноубордистка Алёна Заврзина рассказала, чем занималась на протяжении года после завершения спортивной карьеры.

«Пыталась вывести себя из зоны комфорта», — сообщила Заварзина в интервью «Советского спорта». Спортсменка пояснила, что вела активный образ жизни — проводила открытые тренировки и мастер-классы, занималась ездой на мотоцикле и маунтинбайке.

«Еще с моей подругой-режиссером, которая оканчивает сейчас ВГИК, мы сняли документальный фильм про то, как я ушла из спорта», — сказала Заварзина. По словам спортсменки, картина отправится на европейский фестиваль документального кино. Кроме того, сноубордистка поступила в лондонский колледж искусства и дизайна Saint Martins и поедет учиться.