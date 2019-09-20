На пятом этапе юниорской серии Гран-при в Польше состоится произвольная программа спортивных пар. Соревнования начнутся в 14:10 по московскому времени, прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

После короткой программы лидирует российская пара Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, за своё выступление они набрали 70,97. Второе место заняла пара из США, Кейт Финстер и Балаж Нэйги. На третьей строчке расположились представители Германии Анника Хокке и Роберт Кункель.

Также в Гданьске выступают еще две российские пары — Анна Щеглова и Илья Калашников, Алина Пепелева и Роман Плешков. Они располагаются на четвертом и пятом местах соответственно.