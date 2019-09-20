После победы над "Порту". Фото: официальный сайт ФК "Краснодар"

После победы над "Порту". Фото: официальный сайт ФК "Краснодар"

«Краснодар» обратился к болельщикам после разгромного поражения от Базеля в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча в Швейцарии завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

«Краснодар» призвал болельщиков продолжать верить в команду, несмотря вчерашнюю неудачу. Согласно заявлению в социальных сетях, после провального матча подписчики начали присылать в директ клуба сообщения со словом «отписка».

«Как это понять? Раз начали болеть за этот клуб, продолжайте, не будьте глорами», — написала пресс-служба краснодарской команды.

Ранее нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов попросил у болельщиков прощения за провальный матч.