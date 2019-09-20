Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, почему Сергей Устюгов и Александр Большунов не выступили на всероссийских соревнованиях в Тюмени.

«Александру Большунову было решено предоставить отдых после сбора, а у Сергея Устюгова возникли небольшие проблемы со спиной», — сказала Вяльбе в интервью проекту «На лыжи!».

По мнению Вяльбе, спортсмены не должны отказываться от участия в национальном турнире без особых на то причин. Специалист подчеркнула, что лыжникам стоит проявлять уважение к регионам, которые вкладывают в них деньги. К тому же, подобные соревнования позволяют оценить состояние спортсменов на данный момент.

До начала сезона еще достаточно времени, и после российских стартов тренеры смогут понять, необходимо ли что-то поправить или изменить, объяснила Вяльбе. Она подчеркнула, что никаких глобальных выводов из соревнований не делается, но они являются важнейшим стартом для начала сезона.