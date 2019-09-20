В Братиславе стартует мемориал Ондрея Непелы, который входит в серию ISU Challenger. Соревнования стартуют сегодня, 20 сентября, в 15:00 по московскому времени, прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Открывать соревнования будет короткая программа женщин-одиночниц, в которой выступит Александра Трусова. Также представлять Россию будут ещё две спортсменки — Станислава Константинова и Мария Сотскова.

После девушек начнется ритм-танец, в котором выступят три российских дуэта — Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Бетина Попова/Сергей Мозгов и Софья Евдокимова/Егор Базин.

В 20:10 начнется короткая программа у мужчин, на лёд выйдут Александр Самарин и Дмитрий Алиев. Ранее был заявлен и Михаил Коляда, но он снялся из-за ОРЗ.