Футбольный клуб «Ростов» обратился к российскому теннисисту Даниилу Медведеву и пригласил его на свой стадион.

Ростовский клуб отреагировал на слова спортсмена в интервью на SPb Open. Теннисист рассказал, что вместе с отцом поддерживал «Ростов», но после того, как побывал на стадионе «Зенита» в Петербурге, может «переобуться».

«Не спешите переобуваться! Приглашаем вас с отцом на «Ростов Арену», — гласит сообщение ростовского клуба, в котором отмечается, что Медведеву лучше взять с собой ракетку — она пригодится.

🥎 🥎 🥎 Ждем @DaniilMedwed с отцом на нашем домашнем стадионе. Это покруче, чем футболка😎 @MatchTV , готовы осветить? pic.twitter.com/kL15v6JI3g — Football Club Rostov (@rostovfc) September 20, 2019

Напомним, на SPb Open Медведев дошел до стадии четвертьфинала, в которой встретится со своим соотечественником Андреем Рублёвым. Матч состоится сегодня, 20 сентября, и начнется не раньше 18:30 по московскому времени.

Медведев начал борьбу со второго круга, поэтому пока сыграл только один матч на турнире — против Евгения Донского, которого одолел в двух сетах.