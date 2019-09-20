Российские лыжницы Юлия Белорукова и Елена Соболева пропустят соревновательный сезон-2019/20. Об этом сообщила президент ФЛГР Елена Вяльбе.

«Юлия Белорукова пропустит предстоящий сезон по причине, о которой мечтает любая женщина, по прекрасному состоянию души», — сказала Вяльбе в интервью проекту «На лыжи!». Специалист отметила, что все подробности спортсменка расскажет сама, если посчитает нужным.

«По той же причине пропустит сезон Елена Соболева, а также ещё одна спортсменка», — добавила Вяльбе. Она подчеркнула, что команда ждет возвращение спортсменок через сезон, а сейчас все они поддерживают хорошую форму.

Напомним, весной Белорукова вышла замуж за российского лыжника Никиту Ступака, а Соболева сыграла свадьбу с Сергеем Устюгом и сменила фамилию.