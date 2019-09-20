В Сызрани продолжается первый этап Кубка России по фигурному катанию. Сегодня, 20 сентября, состоятся произвольные программы у юношей и мужчин-одиночников, также борьбу начнут представители парного катания. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.

Юноши выйдут на лёд в 13:00 по московскому времени, мужчины — в 15:30. После короткой программы в категории КМС лидирует Георгий Куница, который тренируется в группе Этери Тутберидзе. За своё выступление он набрал 79,63 балла.

Во взрослых соревнования первое место занимает Сергей Воронов, судьи оценили его прокат достаточно высоко — на 96,56 бала.

В 17:45 на льду появятся спортивные пары в разряде КМС, затем сразу после них выступят взрослые. На турнир заявлены Полина Костюкович и Дмитрий Ялин, а также Дарья Павчлюченко и Денис Ходыкин.