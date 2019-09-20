Российская теннисистка Екатерина Александрова, получившая второй номер посева на турнире в Сеуле, вышла в полуфинал соревнований. Спортсменка обыграла представительницу США Кристи Эрим Анн в трех сетах со счётом 6:7 (0:7), 6:4, 6:4.

продолжительность поединка составила 2 часа 23 минуты, за это время Александровой удалось сделать 22 эйса, в то время как её соперница подала навылет лишь дважды. Россиянка записала на свой счет четыре двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. Американка два раза ошиблась на подаче и сделала два брейка.

Кристи Эрим Анн получила «уайлд кард» от организаторов соревнований.

Соперница Александровой по полуфиналу ещё не определилась. Россиянке предстоит поспорить с с победительницей матча Кирстен Фликенс (Бельгия) — Магда Линетт (Польша, 4).