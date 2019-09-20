Нежданные выездные удачи «Зенита» и «Локомотива» в еврокубах в четверг сбалансировали игры Лиги Европы «Краснодара» и «ЦСКА. Говядина и конина были настроганы в этот вечер в количестве по пять килограмм на нос. Фермерам Мусаеву и Гончаренко впору отбить друг другу пять.

Эти два погрома справедливо вызвали большой резонанс в футбольной среде. Как же так: «Краснодар» и ЦСКА еще недавно считались лучшими командами России «по игре». Именно они показывали самый привлекательный футбол. Находили возможность делать это в сознательных ограничениях — при отсутствии больших трат на игроков. И вот, оба клуба-любимца пустили на двоих десять за один день. Отличники, да получили двойки.

Оба эти результата, на самом деле, полезны. «Холодный душ», — как выразился Гончаренко. Вся проблема состоит в отношении к этому турниру. На контрасте даже с чемпионатом России, не говоря уже о чемпионской лиге, групповой этап Лиги Европы не представляет для клубов вызова.

Вот почему «Зенит» и «Локомотив» сыграли так мобилизовано? Статус турнира и уровень соперника. И то, и другое ставит перед игроками самые высокие цели, определяя тот самый вызов, заставляя выжимать из себя максимум. А внутренняя уверенность дает понимание, что задача по силам.

В Лиге Европы все по другому. Нет ощущения праздника — еще вчера ты играл с «Порту» и «Олимпиакосом» за то, чтобы в этом празднике остаться, а сегодня вынужден работать. Это про «Краснодар», который за последние два месяца откровенно наигрался. При этом у клуба нет тренера на бровке и нет элементов для ротации, например, в центр обороны, что и треснуло в четверг в Швейцарии.

Другие, ломаные-переломанные, вынуждены добираться по пять часов и едва набирать стартовый состав из-за огромного количества травм. А отношение к уровню соперников в группе примерно такое: мы все равно выйдем, а у нас в воскресенье важный матч с «Краснодаром». Давай дадим отдохнуть Чалову и Ахметову, вдруг тоже сломаются, кем играть будем?

При этом, и «Краснодар», и ЦСКА нарвались на команды, которые находятся в оптимальной форме, а главное, играют на своем поле. Именно домашние трибуны в матчах Лиги Европы дают энергию и ставят вызовы.

«Лучше проиграть один раз 0:5, чем пять раз 0:1», — справедливо заметил после матча Магомед Шапи-Сулейманов. И он прав: крупные поражения ничем не отличаются от обычных с точки зрения турнирного смысла, но зато дают тот самый вызов. Теперь игрокам «Краснодара» и ЦСКА уже не отвертеться. Оставшиеся игры группы придется играть изо всех сил.

Учитывая какой-никакой уровень российских клубов по качеству футболистов в сравнении с соперниками, крупные поражения очень полезны. Отдалив российские команды от плей-офф в турнирном плане, они приблизили «Краснодар» и ЦСКА к выходу из группы.

Португалия в таблице коэффициентов уже близка, она может обойти россиян уже в следующем туре, однако у наших появилась отличная возможность взяться за ум.