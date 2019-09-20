Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в интервью французскому изданию L’Equipe жёстко раскритиковал Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВЛФА) и российский спорт в целом. После этого девять атлетов подали иск о защите чести и достоинства.

Ганус заявил, что некоторым спортсменам из Чувашии проводились запрещенные переливания крови, в то время как регион не только знал об этих махинациях, но и покрывал их. В судебном иске спортсмены утверждают, что ничего подобного на самом деле не было. Отмечается, что в данном случае Ганус не высказывал свои оценочные суждения, а распространял информацию, не соответствующую действительности.

По мнению спортсменов, Ганус целенаправленно хотел опорочить их и других лиц.

В суд обратились семь легкоатлетов, а также по одному представителю спортивной гимнастики и борьбы. Они требуют, чтобы утверждение Гануса было признано ложным, порочащим их честь и репутацию. Кроме того, спортсмены рассчитывают, что издание опубликует опровержение слов Гануса.