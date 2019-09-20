Четвертая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, какие прозвища ему дал австралиец Ник Кирьос, который считается главным скандалистом современного тенниса.

Кирьос стал придумывать прозвища после матча с Медведевым в Вашингтоне. «Он меня в основном „beast“ («зверь») называет или «машиной», — сказал Даниил на турнире St. Petersburg Open.

По словам Медведева, после матча в Цинциннати Кирьос обратился к его тренеру. «Машина» вообще спит? Тренер отвечает: «Я его подзаряжаю ночью, он не спит», — поделился россиянин.

Напомним, на SPb Open Медведев дошел до стадии четвертьфинала, в которой встретится со своим соотечественником Андреем Рублёвым. Матч состоится сегодня, 20 сентября, и начнется не раньше 18:30 по московскому времени.

Медведев начал борьбу со второго круга, поэтому пока сыграл только один матч на турнире — против Евгения Донского, которого одолел в двух сетах.