Президент UFC Дэна Уайт рассказал, когда бывший чемпион промоушена Конор Макгрегор может вернуться в октагон.

По предположениям Уайта, Конор проведет следующий поединок либо в конце 2019-го года, либо в начале 2020-го. «Конор хочет выступить 14 декабря в Дублине. Но мы в это время проведём турнир в Лас-Вегасе. Если он не захочет там сражаться, он может вернуться в начале следующего года», — заявил глава UFC, слова которого приводит MMAJunkie.

Напомним, Макрегор не выходил в октагон уже практически год — с октября 2018-го. Последним поединком, в котором он принял участие, стала встреча с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Ирландец проиграл после того, как Хабиб применил удушающий прием.

После окончания боя спортсмены стали участниками массовой драки, после чего получили дисквалификацию. на данный момент ее срок уже истек.