В ноябре в Тюмени состоятся отборочные соревнования сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира.

Как сообщает ТАСС, Союз биатлонистов России (СБР) объявил об этом во время тренерского совета. Изначально предполагалось, что соревнования пройдут в норвежском Бейтостолене, но с целью экономии средств приняли решение оставить команду в Тюмени, где запланирован предсезонный сбор.

По словам президента СБР Владимира Драчева место проведения отборочных соревнований будет изменено лишь в том случае, если в середине месяца в Тюмени будут сильные морозы.

Напомним, ранее стало известно, что австрийская прокуратура сняла с российских спортсменов обвинения в нарушении антидопинговых правил. В декабре 2018 года полиция прибыла в расположение сборной России во время этапа Кубка мира в Хохфильцене.