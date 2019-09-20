Боттас разбил болид на первой практике в Сингапуре

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас попал в аварию во время первой свободной практики этапа Гран-при в Сингапуре. Финский гонщик разбил болид, врезавшись в барьеры.

Сессия была остановлена красными флагами. До аварии Боттас успел показать четвертое время. На данный момент заезды ещё продолжаются, прямая трансляция идет здесь.

Вторая тренировка также будет проходить сегодня, спортсмены начнут заезды в в 15:30. На завтра запланирована еще одна практика и квалификация, они стартуют в 13:00 и 16:00 соответственно. Сама гонка состоится в воскресенье, 22 сентября, старт будет дан в 15:30.