Нападающий «Зенита» Александр Кокорин может быть дозаявлен для выступления в Российской Премьер-Лиге уже в сегодня, 20 сентября.

Об этом сообщает РИА Новости. По информации издания, сегодня Комитет по статусу игроков Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит вопрос о дозаявке Кокорина.

Напомним, накануне футболист прошел медицинский осмотр в петербургском клубе. По итогам обследования будет принята программа, по которой спортсмен будет заниматься индивидуально.

6 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев получили УДО решением Алексеевского районного суда Белгородской области. Из исправительной колонии Мамаева, Кокорин, его брат Кирилл освободились 17 сентября.

Ранее стало известно, что уже сегодня «Краснодар» может расторгнуть контракт с Мамаевым.