В Сингапуре на городской трассе «Марина Бей» состоялась первая тренировка этапа Гран-при Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, его время составило 1.40,259.

Со вторым показателем финишировал гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, замкнул тройку лидеров представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал девятое время, его напарник по команде Пьер Гасли стал десятым.

Во время тренировки произошла авария: Валттери Боттас из «Мерседеса» разбил свой болид, врезавшись в отбойник. Спортсмен потерял контроль над машиной.

Вторая тренировка также будет проходить сегодня, спортсмены начнут заезды в в 15:30. На завтра запланирована еще одна практика и квалификация, они стартуют в 13:00 и 16:00 соответственно. Сама гонка состоится в воскресенье, 22 сентября, старт будет дан в 15:30.