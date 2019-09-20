Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что намерен оспорить аннулирование результатов Маргариты Васильевой с февраля по сентябрь 2019 года.

Попытка будет предпринята для того, чтобы женская сборная России не потеряла максимальную квоту на сезон-2019/20. «Мы получили информацию по Маргарите Васильевой, будем её оспаривать. Это касается решения о снятии всех результатов, начиная с 4 февраля, в то время как дисквалификация отсчитывается с 17 сентября», — заявил Драчев, слова которого приводит ТАСС.

Специалист подчеркнул, что из-за аннулирования результатов команда потеряет не только квоту, но и большое количество очков в зачете Кубка наций. При этом СБР не возражает против срока дисквалификации Васильевой.

Отметим, что только в сезоне-2018/19 Маргарита Васильева дебютировала в гонках на Кубке мира. На четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе биатлонистка стала победительницей эстафетной гонки вместе с тремя другими спортсменками сборной России.

Ранее тренер Людмила Панова заявила, что Васильева не планирует завершать карьеру и вернется в спорт после дисквалификации.