Аналитики букмекерских контор оценили шансы «Краснодара» выиграть группу С в Лиге Европы после разгромного поражения от «Базеля». В параллельном матче «Хетафе» обыграл «Трабзонспор» со счётом 1:0.

По мнению букмекеров, «Хетафе» остается фаворитом группы и имеет шансы занять первое место по итогам всех матчей. Вторым претендентом на лидерство в группе стал «Базель», на него ставят с коэффициентом 2.5.

«Краснодар» и «Трбзонспор» после поражений считаются аутсайдерами своей группы. На то, что российский клуб всё же сможет возглавить квартет, ставят за 5.5 — это соответствует 16% вероятности. Шансы «Трабзонспора» оцениваются ещё ниже — коэффициентом 10.0 (9,1% вероятности).

Напомним, во втором туре группового этапа «Краснодар» на своем поле примет «Хетафе», а «Базель» в гостях сыграет с «Трабзонспором». Оба матча будут проходить 3 октября в 22:00 по московскому времени.