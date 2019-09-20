В Сингапуре на городской трассе «Марина Бей» продолжается этап Гран-при Формулы-1. В 15:30 по московскому времени пилоты начнут вторую свободную практику, прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.

Первая тренировка состоялась в начале сегодняшнего дня, лучшее время показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Со вторым результатом финишировал гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, третьим стал «Льюис Хэмилтон» из «Мерседеса». Его напарник Валттери Боттас не смог закончить сессию, так как врезался в отбойник и разбил свой болид. Российский пилот «Торо Россо» показал девятый результат, Пьер Гасли — десятый.

На завтра запланирована еще одна практика и квалификация, они стартуют в 13:00 и 16:00 соответственно. Сама гонка состоится в воскресенье, 22 сентября, старт будет дан в 15:30.