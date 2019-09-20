В Гданьске (Польша) завершился ритмический танец на пятом этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Российские спортсмены Екатерина Каташинская и Александр Васькович занимают промежуточное третье место.

Лидерами после первой части соревнований стали представители США Эйвонли Нгуен и Вадим Колесник, набравшие 69,20 баллов. Вторыми идут спортсмены из Франции Лоисия Деможо и Тео ле Мерсье, судьи оценили их танец на 65.82. Российский дуэт за своё выступление получил 64,23.

Произвольный танец в Гданьске состоится завтра, 21 сентября, и начнется в 16:35 по московскому времени. Сегодня с произвольными программами выступят девушки (прямая трансляция) и спортивные пары.