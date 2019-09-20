Спортивные пары разыграют медали на пятом этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Гданьске (Польша). Произвольная программа стартовала в 14:10 по московскому времени, прямая трансляция доступна здесь.

Российский дуэт Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов лидирует после короткой программы и имеет шансы на итоговую победу. Также команду представляют ещё две пары — Анна Щеглова и Илья Калашников, Алина Пепелева и Роман Плешков. Они располагаются на четвертом и пятом местах соответственно.

Ранее завершилась первая часть соревнований в танцах на льду. По итогам ритмического танца россияне Екатерина Каташинская и Александр Васькович располагаются на третьем месте, борьба за награды продолжится завтра.