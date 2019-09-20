Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила мнение, что к России проявляют необъективное отношение в вопросах допинга.

Специалист вспомнила громкий скандал на чемпионате мира в Зеефельде, после которого австрийская федерация продолжает работать. «Случись такое с нами, закрыли бы, как легкоатлетов. Персональные наказания, но не общая ответственность», — заявила Вяльбе в интервью проекту «На лыжи!». Напомним, австрийские лыжники были пойманы во время использования кровяного допинга.

Вяльбе обратила внимание на то, что сейчас активно открываются данные по летним видам спорта, так как через год состоится летняя Олимпиада в Токио. Специалист подчеркнула, что не хочет даже загадывать, что будет потом.

«Мир сейчас живет двойными стандартами, нам нужно быть к этому готовыми. Будем есть бруснику, получать витамины и вырабатывать еще более стойкий иммунитет ко всему», — заявила Вяльбе.