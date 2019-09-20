В Женеве состоялась церемония представления участников Кубка Лэйвера. В состав команды Европы вошли семь спортсменов из первой десятки мирового рейтинга.

Помимо «большой тройки» в команду попали Доминик Тим, Александр Зверев и Фабио Фоньини, который идет на 11-м месте рейтинга АТР. Роберто Баутиста-Агут, десятая ракетка мира, числится запасным. Представлять Роджера Федерера выпало испанцу Рафаэлю Надалю.

«Мне досталось самое сложное. Самый неизвестный игрок здесь, — заявил Надаль. — Представляю вам моего соперника. Пожалуй, самого главного. Соперника, от которого я уже начинаю уставать». Испанец подчеркнул, что лучше играть с Роджером в одной команде, чем друг против друга. Также Надаль отметил, что швейцарец — единственный в своём роде.

В команду мира на Кубке Лэйвера вошли Ник Кирьос, Милош Раонич, Джон Иснер, Денис Шаповалов, Джек Сок и Тейлор Фритц. Джордан Томпсон стал запасным. Соревнования стартуют уже сегодня, 20 сентября.

Кубок Лэйвера проходит ежегодно через две недели после окончания US Open, набранные очки не идут в зачет рейтинга АТР.