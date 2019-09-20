Российский дрессировщик Аскольд Запашный вступился за Хабиба Нурмагомедова, которого после борьбы с медведем атаковали защитники прав животных.

Напомним, Хабиба Нурмагомедова упрекнули в грубом отношении к животным из-за видео, на котором он борется с медведем. Видео было снято 23 сентября 1997 года, тогда Хабибу Нурмагомедову было всего девять лет. Ролик появился в сети только в 2016 году. Отметим, что известно еще о двух боях Хабиба Нурмагомедова с тем же самым медведем — они прошли в 2014 и 2019 годах.

«Для медведей такая борьба, которая выглядит как некая возня, — явление абсолютно нормальное. К тому же если зверь живёт среди людей, приучен к ним, то такой шуточный бой абсолютно безопасен и для него, и для человека», — приводит слова Запашного «Ридус».