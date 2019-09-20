Бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова, сейчас выступающая за Польшу, рассказала о совместных тренировках с Евгенией Медведевой. Обе спортсменки работают под руководством Брайана Орсера в канадском Торонто.

«Очень рада, что Женя есть, потому что на тренировках мы соперничаем, и это просто отличная мотивация для работы», — заявил Куракова, слова которой приводит Twizzle. Спортсменка подчеркнула, что если Медведева делает каскад, то и она тоже старается выполнить его или элемент сложнее. «А потом Женя сделает «3-3-3», и я сразу понимаю, что мне тоже надо его прыгнуть», — добавила фигуристка.

По мнению Кураковой, Орсеру интересно наблюдать за этим соперничеством.

Ранее, представляя новую страну на первом соревновании, Куракова стала чемпионкой Польши и победительницей турнира четырёх стран — Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.