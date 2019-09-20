Российский фигурист Александр Самарин рассказал о совместных тренировках с двукратным чемпионом мира американцем Нейтаном Ченом.

По мнению россиянина, сотрудничество с Ченом получилось очень познавательным, так как было интересно своими глазами увидеть тренировки действующего чемпиона мира. Самарин подчеркнул, что Чен особым образом относится к работе.

«Для него тренировка совершенно не ассоциируется с какой-то работой, на которую нужно как-то по-особенному настраиваться. Неважно, есть тренер на льду, нет его, человек пришёл и работает», — сказал Самарин, слова которого приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что работать без тренера всегда сложно. По словам Самарина, когда Светлана Соколовская куда-то уезжает, ему очень не хватает человека, который бы «подтолкнул» на тренировке».

«Та неделя, что Чен тренировался у нас в ЦСКА, изменила в моём сознании многие вещи. Нейтан ведь большую часть времени работает один», — сказал Самарин.