Беспрецедентная ситуация сложилась на старте нынешнего сезона РПЛ: ещё ни один главный тренер не покинул свой пост. В предыдущие годы к десятому туру могло случиться сразу несколько отставок. А в этом чемпионате пока тишина. Может, затишье перед бурей? Так ли все гладко и безоблачно, как кажется на первый взгляд?

Несмотря на большую плотность в таблице, не все клубы идут по графику, запланированному на старте сезона. И есть ряд тренеров, чьи позиции незыблемыми не назовёшь. Чья голова полетит первой?

Олег Кононов: ненависть болельщиков и карт-бланш руководства

Главным претендентом на увольнение следует назвать рулевого «Спартака» Олега Кононова. Клуб произвёл массовую чистку рядов, избавившись от группы опытных игроков, потратил серьезную сумму на новые приобретения, но поставленной игры и внятного результата у команды нет. Красно-белые не смогли пройти барьер в виде скромной по европейским меркам португальской «Браги» и вылетели из еврокубков. Просвета в игре москвичей не видно. Из команд, обозначивших свои амбиции на борьбу за места следующем евросезоне, «Спартак» на данный момент выглядит самым слабым звеном. Без четкого рисунка и внятной командной игры за высокие места бороться будет крайне тяжело. Все время рассчитывать на удачные индивидуальные действия отдельных игроков — путь в никуда. По словам владельца команды Леонида Федуна, у главного тренера есть карт-бланш и наставник точно доработает до декабря. Но учитывая эмоциональность босса красно-белых при принятии ключевых решений, терпение может лопнуть намного раньше. Тем более, работы по поиску возможного преемника Кононова уже ведутся.

Дмитрий Хохлов: деньги, потраченные в никуда

Следующим возможным кандидатом на выход может стать наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов. В прошлом сезоне фигура главного тренера подвергалась критике из-за неубедительных результатов и места в середине таблицы, но тому было логическое объяснение — состав команды не позволял решать глобальные задачи. Этим летом динамовцы провели мощную трансферную кампанию, но воз и ныне там. Можно сетовать на упущенные моменты в каждом матче и отсутствие везения, но все это разговоры в пользу бедных. Команде явно не хватает стабильности, слишком много незапланированных потерь у динамовцев. Обладая приличным составом, коллективу по силам быть выше. Даже одной-двух побед рулевому москвичей будет недостаточно, чтобы отвести гнев публики от своей фигуры. Болельщики «Динамо» даже обнародовали петицию с призывом уволить Хохлова. Конечно, серьёзно к этому относиться нельзя, но дополнительный негативный фон не может не сказываться на команде. Чтобы сохранить свой пост, главному тренеру бело-голубых нужна серия из победных матчей.

Рашид Рахимов: рокировка возможна

Не все гладко и у тренера «Ахмата» Рашида Рахимова. Его возможным преемником называют Магомеда Адиева, который достойно проявил себя в роли тренера «Анжи», находящегося в прошлом сезоне в критическом состоянии. Но что принесёт возможная рокировка — большой вопрос. Готовы ли руководители клуба к серьёзным рискам? Грозненцы набирают очки, но ожидаемого результата пока нет. Хотя в активе команды есть даже гостевая ничья с «Зенитом», что говорит об организованности и умении играть на результат — этого мало. Коллектив из Грозного явно испытывает проблемы в позиционном наступлении и атакующих действиях в целом. Стоит признать, что построение действий впереди — не самый сильный конёк тренера Рахимова. Руководство республики ждёт от клуба рывка, но пока команде не удаётся сделать качественный шаг вперёд по сравнению с прошлым сезоном, довольствуясь ролью колючего середняка.

Хорошисты и отличники

Александр Григорян, чей клуб идёт на последнем месте в турнирной таблице, вряд чувствует себя спокойно.

Но надо отдать должное тренеру «Тамбова» — специалист выжимает из своих игроков максимум. О красивом футболе речи не идёт, но в каждой игре коллектив бьется до последнего. Объективно, «Тамбов» располагает самым скромным составом в премьер-лиге, поэтому ожидать от него чудес не стоит. Возможно, если зимой клуб сделает качественные приобретения, команда сможет поправить своё положение. А пока нынешний расклад — объективная реальность.

Вряд ли могут быть довольны руководители «Крыльев Советов». 14-я строчка и потенциальная борьба за выживание — явно не то, на что рассчитывал клуб, укрепивший состав рядом опытных игроков. Удастся ли черногорцу Миодрагу Божовичу сохранить свой пост до зимней паузы, на данный момент — загадка. Безнадежной ситуация не выглядит, но и позитива не так много.

Позиции Александра Точилина в «Сочи» и Владимира Федотова «Оренбурге» пока достаточно прочны. Команды приходят в себя и начинают набирать очки после неудачного старта. Сочинцам вообще по силам преподнести сюрприз и подняться выше в таблице, благо состав позволяет клубу решать более серьёзные задачи, чем борьба за сохранение прописки в РПЛ.

В ближайшее время должны произойти перемены. Не просто так зачастил в Россию экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера. Без работы на данный момент находится мэтр тренерского цеха Курбан Бердыев, не сказавший своего последнего слова. Часто в прессе всплывает имя белорусского наставника Леонида Кучука, хорошо зарекомендовавшего себя в РПЛ. Кто из тренеров пойдёт на выход первым, будет понятно в течение нескольких туров.

Автор: Леонид Степанов