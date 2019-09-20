Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прошел медицинское обследование и готов приступить к тренировкам.

Об этом сообщает официальный сайт петербургского клуба. Кокорин прошел тесты у спортивного врача, также посетил невролога, кардиолога, травматолога и других специалистов. Врачи провели процедуры ЭКГ и УЗИ. «В ближайшее время футболист приступит к тренировкам по индивидуальной программе», — гласит сообщение на сайте «Зенита».

Напомним, 6 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев получили УДО решением Алексеевского районного суда Белгородской области. Из исправительной колонии Мамаева, Кокорин, его брат Кирилл освободились 17 сентября.

Ранее стало известно, что уже сегодня «Краснодар» может расторгнуть контракт с Мамаевым.